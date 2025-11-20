یادواره فرماندهان و ۵۸۰ شهید ساوه در مسجد انقلاب
یادواره فرماندهان و ۵۸۰ شهید والامقام شهرستان ساوه، جاویدالاثرهای حماسه سوسنگرد و چهل و یکمین سالگرد شهادت فرمانده پرافتخار لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع)، شهید مهدی زینالدین، با حضور جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور در مسجد انقلاب شهر ساوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، در این مراسم، حجتالاسلام ناصر رفیعی، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به فعالیت دشمن در قالب جنگ ترکیبی، نرم و شناختی علیه نظام اسلامی، وظیفه امروز را ایستادگی و مقاومت دانست.
وی تصریح کرد: «برای تحقق این مقاومت، به ثبات در قدم، ثبات در قول و گفتار و ثبات قلب نیاز داریم؛ ویژگیهایی که در سیره و زندگی شهدا بهطور کامل متجلی بود.»
رفیعی همچنین با تأکید بر جایگاه والای شهدا، جلب رضایت خانوادههای شهدا را منزله جلب رضایت خداوند دانست و هشدار داد: «نباید با فساد، اختلاس، بیتفاوتی و پایمال کردن ارزشها، موجب نارضایتی خانواده شهدا و هتک حرمت خون پاک شهدا شویم.»
امام جمعه شهرستان ساوه نیز با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور، تأکید کرد: «شهدا برای ما غیرت به ارمغان آوردند و نسل امروز را غیور تربیت کردند و خود نماد واقعی غیرت و ایثار بودند.»
سردار میرجانی، رئیس هیأت رزمندگان اسلام شهرستان ساوه، نیز هدف از برگزاری این یادواره را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تکریم خانوادههای ایشان عنوان کرد و افزود: «آشنایی نسل جوان و نوجوان امروز در برابر فریب غرب و آشنایی با سیره شهدا در این قبیل یادوارهها محقق خواهد شد.»
این مراسم همچنین شامل برگزاری نمایشگاه کتاب و غرفههایی از پایگاههای نمونه بسیج بود.