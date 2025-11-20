شاخص آلودگی هوای شهر اراک روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ از حد هشدار عبور کرد و وضعیت اضطراری ناشی از آلودگی هوا، موجب تعطیلی برخی مدارس و توصیه جدی به خودداری از تردد غیرضروری در خارج از منزل شد.



وی ریشه این معضل را فعالیت بی‌وقفه صنایع بزرگ استان و همچنین تردد گسترده خودرو‌های فرسوده و دودزا دانست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، امیر انصاری، مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی، با ابراز نگرانی از وضعیت کیفیت هوا، اعلام کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون، هوای اراک بیش از ۷۹ روز در وضعیت آلوده قرار داشته است.»وی ریشه این معضل را فعالیت بی‌وقفه صنایع بزرگ استان و همچنین تردد گسترده خودرو‌های فرسوده و دودزا دانست.

در همین راستا، جواهری، معاون علوم پزشکی اراک، با تأکید بر خطرات هوای آلوده برای گروه‌های حساس، توصیه‌های مهمی را ارائه داد:

۱. افراد بیمار قلبی و عروقی در صورت تردد باید حتماً از ماسک استفاده کنند.

۲. شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی تلاش کنند در صورت امکان در خانه بمانند و صرفاً در موارد ضروری از منزل خارج شوند.

شهروندان اراکی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن تأیید وضوح آلودگی هوا به‌ویژه در ساعات صبحگاهی، بر لزوم تلاش جدی‌تر مسئولان برای کاهش میزان آلایندگی‌ها تأکید کردند و بر اهمیت مصرف کافی مایعات، میوه و سبزیجات به عنوان اقدامات پیشگیرانه تأکید نمودند.