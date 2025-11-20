آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضی ملی در هشترود
رئیس دادگستری هشترود از آزادسازی ۴۵ هکتار برابر با ۴۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،احمد رضوی آزادسازی اراضی ملی را گامی موثر در جهت صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در شهرستان هشترود عنوان و بر برخورد سخت با متخلفان و زمین خواران تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حفظ اراضی دولتی و منابع طبیعی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است اظهار کرد: مساحت گسترده آزاد شده از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف قرار گرفته بود با هماهنگی کامل اداره منابع طبیعی، یگان حفاظت و نیروی انتظامی و پس از انجام بررسیهای کارشناسی رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
رضوی یادآور شد: هرگونه تجاوز به اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی و دادگستری آذربایجان شرقی و شهرستان هشترود است و با متصرفان و سودجویانی که قصد تعدی به حقوق عمومی را داشته باشند برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد نظارتی و برخورد با تصرفات غیرمجاز در شهرستان با جدیت ادامه دارد افزود: بر این اساس اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا گروهی به منابع ملی آسیب وارد کند.