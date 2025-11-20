به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،احمد رضوی آزادسازی اراضی ملی را گامی موثر در جهت صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در شهرستان هشترود عنوان و بر برخورد سخت با متخلفان و زمین خواران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حفظ اراضی دولتی و منابع طبیعی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است اظهار کرد: مساحت گسترده آزاد شده از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز مورد تصرف قرار گرفته بود با هماهنگی کامل اداره منابع طبیعی، یگان حفاظت و نیروی انتظامی و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رضوی یادآور شد: هرگونه تجاوز به اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی و دادگستری آذربایجان شرقی و شهرستان هشترود است و با متصرفان و سودجویانی که قصد تعدی به حقوق عمومی را داشته باشند برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد نظارتی و برخورد با تصرفات غیرمجاز در شهرستان با جدیت ادامه دارد افزود: بر این اساس اجازه نخواهیم داد هیچ فرد یا گروهی به منابع ملی آسیب وارد کند.