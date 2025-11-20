پخش زنده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به افزایش موارد ابتلا به سرطانهای سر و گردن در دنیا، گفت: این نوع سرطانها حدود ۴.۵ درصد از کل سرطانهای انسانی در جهان را شامل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ایرج حریرچی در چهارمین کنگره بینالمللی جراحی سرطان که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای علمی و مدیریتی در حوزه سرطان، بیان داشت: سرطانهای سر و گردن حدود ۴.۵ درصد از کل سرطانهای انسانی در جهان را شامل میشوند و این آمار، ضرورت توجه ویژه و برنامهریزی هدفمند برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر این بیماریها را دوچندان میکند.
وی افزود: سرطانهای سر و گردن شامل سرطانهای حفره دهان، حلق، حنجره، بینی و سینوسها و سرطان غدد بزاقی است؛ ۴.۱ درصد از سرطانهای انسانی مربوط به تیروئید است که در این تعریف قرار میگیرد و از میان ۲۰ میلیون مورد سرطان ثبتشده در سال ۲۰۲۲، تقریباً ۶ میلیون مورد مربوط به سرطانهای پوستی (غیر ملانوما) هستند که بخش زیادی از آن در ناحیه سر و گردن رخ میدهد.
دکتر حریرچی بر لزوم توجه به سرطانهای سر و گردن تاکید و تصریح کرد: اگرچه بروز سرطانهای سر و گردن در ایران نسبت به دنیا کمتر است، اما روند آن در حال افزایش است. البته علیرغم این افزایش، در ۲۰ سال اخیر مرگومیر ناشی از این سرطانها کاهش یافته که شاید متاثر از گسترش آموزشهای فلوشیپ سرطان باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه مصرف دخانیات و الکل عوامل اصلی ابتلا به سرطان و عامل دوم نیز HPV است، ادامه داد: همه سرطانهای مرتبط با دخانیات مانند سرطان ریه و سرطانهای سر و گردن در اروپای شمالی و آمریکای غربی رو به کاهش است، اما در کشور، متاسفانه مصرف دخانیات و الکل رو به افزایش است. در مقابل، موارد وابسته به HPV در اروپا و آمریکا رو به افزایش بوده و اکنون حدود ۷۰ درصد سرطانهای اوروفارنکس را موارد وابسته به HPV تشکیل میدهد.
این فوق تخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی سرطان با اشاره به ضرورت تشخیص دقیق و استاندارد، اضافه کرد: معاینه کامل دهان، بخش مهمی از فرآیند تشخیص است. نمونهبرداری صحیح، شامل بیوپسی از کنارهی ضایعه و پرهیز از خارج کردن کامل ضایعه بدخیم، برای تشخیص درست ضروری است.
دکتر حریرچی در ادامه به اهمیت درمانهای نوین اشاره کرد و گفت: داروی کیترودا (Keytruda) پس از واکسن کووید، پرفروشترین داروی جهان از نظر ارزش مالی بوده و در بسیاری از سرطانها مورد استفاده قرار میگرفت، البته امروزه داروهای ضد چاقی بیشترین فروش را به خود اختصاص دادهاند و پیشبینی میشود به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار برسد.
وی در پایان بر ضرورت توجه ویژه مراکز درمانی به حوزه سرطانهای سر و گردن تأکید کرد و گفت: با ارتقای استانداردهای تشخیص، جراحی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی، میتوان امید به زندگی و کیفیت درمان بیماران را بهطور چشمگیری افزایش داد.