همزمان با هفته بسیج بیش از ۳۴۰ عنوان برنامه در ردههای بسیج و پایگاههای مقاومت شهر و روستاهای فریدن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: برنامههای هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی در ردههای بسیج و پایگاههای مقاومت بسیج شهر و روستاهای فریدن برگزار میشود.
سرهنگ محسن پاشایی افزود: از برنامههای شاخص این هفته میتوان به همایش اقتدار بسیجیان، دیدار با خانواده شهدای بسیجی، افتتاح نمایشگاه طرح اسوه ویژه پایگاههای نمونه و استقرار ۱۶ غرفه دستاوردهای بسیج اشاره کرد.