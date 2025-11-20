همزمان با هفته بسیج بیش از ۳۴۰ عنوان برنامه در رده‌های بسیج و پایگاه‌های مقاومت شهر و روستا‌های فریدن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: برنامه‌های هفته بسیج امسال با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی در رده‌های بسیج و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهر و روستا‌های فریدن برگزار می‌شود.

سرهنگ محسن پاشایی افزود: از برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به همایش اقتدار بسیجیان، دیدار با خانواده شهدای بسیجی، افتتاح نمایشگاه طرح اسوه ویژه پایگاه‌های نمونه و استقرار ۱۶ غرفه دستاورد‌های بسیج اشاره کرد.