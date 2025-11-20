پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه نقده گفت: همزمان با هفته ۸۵۳ برنامه در رده های پایگاهی، حوزهای، ناحیهای در این شهرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه نقده در جمع اصحاب رسانه، هفته بسیج در چهل و ششمین سالگرد انقلاب. بسیج، مردم و اقتدار ملی دانست و افزود: این برنامهها به صورت پایگاهی، حوزهای، ناحیهای در سطح شهرستان پیشبینی شده و بخشی از آن قبل از هفته بسیج و بخشی در این هفته برگزار میشود.
سرهنگ محمد زوار با اشاره به گرامیداشت روز ۲۵ آبان و هفته نکوداشت هوافضا، تجلیل از بسیجیان نمونه، گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، اجرای طرح اسوه و معرفی پایگاههای نمونه فعال در امر اعتلای بسیج، اجرای همایش الگوی موفق عفاف و حجاب و افتتاح نمایشگاههای اقتصاد مقاومتی و عکس از برنامههای این هفته است تصریح کرد: از ۸۵۳ برنامه ۱۱۸ عنوان حوزه محور و بقیه پایگاه محور خواهد بود.
وی در تشریح برنامههایی که در هفته بسیج اجرا میشود، گفت: برگزاری میز خدمت به همت پایگاههای بسیج مساجد و محلات در نمازهای جمعه پایگاههای سراسر شهرستان، دیدار و سرکشی از خانوادههای شهدای بسیج، اعزام گروهای جهادی به مناطق هدف، ۷ مورد ویزیت رایگان در مناطق محروم، اجرای طرح محلهمحوری، تجلیل از فرماندهان پایگاههای بسیج محلات و مساجد، حضور راویان در مدارس و دانشگاهها، برگزاری ۱۲ یادواره شهدا در مدارس، پایگاهها و مساجد افتتاح طرحهای اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی از برنامههای در این هفته است.
فرمانده سپاه شهرستان نقده اهم برنامههای هفته بسیج را همایش بسیجیان و اجلاسیه ۷۰۰ شهید شهرستان در ۵ آذر با حضور مسئولین استانی در راستای مقدمات کنگره عظیم ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی دانست و از اقشار مختلف مردمی در ۵ آذر برای برگزاری هر چه بهتر اجلاسیه ۷۰۰ شهید دعوت کرد.