آغاز نمایشگاه بینالمللی فولاد و صنایع وابسته با حضور وزیر صمت
بیستودومین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ایران با شرکت بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران افتتاح شد.
؛ در بیستودومین نمایشگاه بینالمللی فولاد و صنایع وابسته (ایران متافو) ۶۱۰ شرکت داخلی و ۱۱۳ شرکت خارجی از ۱۳ کشور در حوزه متالورژی، فولاد و صنایع وابسته حضور دارند.
در این نمایشگاه جدیدترین محصولات، تجهیزات و نوآوریهای در بخشهای مختلف زنجیره متالورژی از جمله آهن و فولاد، ریختهگری و قالبسازی، فلزات غیرآهنی، معدن و صنایع معدنی و کورهها، نسوزها و سرامیکهای صنعتی عرضه شده است.
براساس این گزارش؛ تنوع محصولات و حضور متخصصان حوزههای مختلف، این نمایشگاه را به بستری مناسب برای تبادل تجربه، معرفی فناوریهای جدید و توسعه همکاریهای صنعتی در سطح ملی و منطقهای تبدیل کرده است.
این نمایشگاه به عنوان مهمترین رویداد تخصصی صنعت فولاد امروز با حضور سید محمداتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و تا دوم آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.