به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی رحیمی آذر گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی پارس آباد به پرونده هزار و ۵۰۰ لیتر فرآورده نفتی به ارزش ۸۵۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات متخلف، اتهام رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت در نگهداری مواد سوختی یارانه‌ای را محرز دانسته و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت به پرداخت یک میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: این پرونده را مأموران نیروی انتظامی اصلاندوز این میزان سوخت را منزل مسکونی کشف و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.