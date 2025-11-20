به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جشنواره‌ مالک اشتر هر ساله با هدف ارزیابی عملکرد، معرفی الگو‌های موفق و ارتقای کارآمدی در رده‌های مختلف بسیج برگزار می‌شود.

امروز در مراسمی به مناسبت هفته بسیج از ۲۱ رده برتر شامل فرماندهان پایگاه‌های محلات، گروه‌های جهادی و مربیان و سرگروه‌های حلقه‌های صالحین این شهرستان قدردانی شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا استان در این مراسم گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان حفظ و تداوم انقلاب اسلامی ایران مردم و نقش اثر گذار آنها در شرایط مختلف است.

سردار مهدوی با اشاره به توان و ظرفیت گروه‌های مختلف بسیج افزود: روحیه بسیجی و انقلابی در همه عرصه‌ها توانسته است به خوبی ایفای نقش کند و جامعه را به سمت تعالی و رشد سوق دهد که از جمله این عرصه‌ها می‌توان به جبهه‌های اقتصادی، گروه‌های جهادی و حوزه‌های بصیرتی و تبیینی اشاره کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند هم در این مراسم به شاخص‌هایی انتخاب و گزینش رده‌های برتر بسیج اشاره کرد و گفت: بر اساس میزان اثرگذاری در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، فعالیت‌های جهادی، مشارکت مردمی، نظم، برنامه‌ریزی و کارنامه عملیاتی، رده‌های برتر شناسایی و معرفی شدند.

سرهنگ طالبی هدف این رویداد را تقویت روحیه خدمتگزاری و ارتقای توانمندی بسیجیان عنوان کرد و افزود: جشنواره مالک اشتر فرصت ارزشمندی است تا رده‌های موفق شناخته و تجربیات آنها در کل مجموعه بسیج، الگو قرار گیرد.

در حاشیه این مراسم هم نمایشگاهی با عنوان اسوه از اقدامات و فعالیت‌های از پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان بر پا شد.

در سطح شهرستان بیرجند ۳۰۰ پایگاه بسیج با ۹۵ هزار بسیجی در همه اقشار فعال است.