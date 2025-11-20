به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری به اتاق خبر خبرگزاری صداوسیما از احداث دامداری و نگهداری احشام در منطقه مسکونی و تهدید سلامت شهروندان ابراز گلایه کرد و از مسئولان خواست به این موضوع رسیدگی کند

مطالبه این شهروند خبرنگار را از رییس مرکز بهداشت آبادان پیگیر شدیم و پرسیدیم آیا نگهداری احشام در منطقه مسکونی باتوجه به اینکه سلامت شهروندان را

تهدید می کند مجاز است؟

در تصویر ارسالی شهروند خبرنگار دیدیم که مشکلات پوستی برای اهالی ایجاد شده آیا بازدیدی شده تذکر و یا اخطاری داده شده؟

آقای شکری با غیر قانونی خواندن نگهداری احشام در محل سکونت شهروندان گفت: این موضوع به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته است و با بازرسی از محل مستندات به شهرداری و دادستان و فرماندار ویژه آبادان ابلاغ شد.

.رییس مرکز بهداشت آبادان از اقدام قانون در ساعات آینده با مسئول اجراییات شهرداری خبر داد