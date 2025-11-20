همزمان با ایام فاطمیه، پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس در مراسمی با شکوه در شهر‌ها و روستا‌های کهگیلویه و بویراحمد تشییع و ۳ شهید در مکان‌های نمادین به خاک سپرده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: همزمان با ایام فاطمیه، پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس در مراسمی با شکوه در شهر‌ها و روستا‌های استان تشییع و ۳ شهید در مکان‌های نمادین استان به خاک سپرده می‌شوند.

سرهنگ پاسدار سلمان خواست خدایی در نشست با خبرنگاران برنامه‌های تشییع، وداع و تدفین شهدای گمنام در استان را تشریح کرد و افزود: همزمان با ایام فاطمیه و هفته بسیج، پیکر‌های مطهر این شهدا وارد استان شده‌اند و مراسم استقبال از آنان تا دوم آذرماه در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز (دوشنبه) ۲۶ آبان ماه مراسم استقبال باشکوهی با حضور مسئولین، خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار و شهدا به معراج‌الشهدای استان منتقل شدند. مراکز علمی و دانشگاه‌ها نیز در بعدازظهر همان روز میزبان شهدا بودند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اضافه کرد: روز (سه‌شنبه) مردم شهرستان‌های دنا، دهستان سادات محمودی و بخش زیلایی، شهر‌های پاتاوه و مارگون میزبان کاروان شهدا بودند.

سرهنگ خواست خدایی گفت: روز گذشته نیز شهر‌های لیکک، مومبی، سرآسیاب یوسفی و دبیرستان‌ها و مردم مناطق کهگیلویه از پیکر‌های مطهر شهدا استقبال کردند و در دهدشت نیز مراسمی در میدان امام حسین (ع) برگزار شد. همچنین روستا‌های طولیان، ضرغام‌آباد، کوشک، دشمن زیاری، کلات و چهارمه، راک و دیگر مناطق برنامه‌ریزی شده میزبان شهدا بودند.

وی افزود: امروز (پنجشنبه) مردم و مسئولین دیشموک حرکت به سمت مصلای نماز جمعه، منطقه اسفندان، شهر قلعه رییسی، جاورده و هیات‌های مذهبی شهر دهدشت میزبان شهدا هستند.

سرهنگ خواست خدایی عنوان کرد: فردا (جمعه) صبح نیز مردم شهر‌های سوق، لنده، موگرمون روستای بردیان، چرام، سرآسیاب همراه با مراسم شبی با شهدا در مصلی شهر چرام، میزبان عزیزانمان خواهند بود.

این مسئول تاکید کرد: روز (شنبه) نیز مردم باشت، روستا‌ها و مدارس بخش بوستان، مردم گچساران و شهر دوگنبدان میزبان کاروان شهدای گمنام هستند و به طرف کانون بسیج (یادگاه عاشقان شهادت و ولایت در دوران دفاع مقدس) حرکت خواهند کرد. مراسم محفل با شهدا نیز در گچساران برگزار می‌شود.

وی گفت: روز (یکشنبه)، پیکر‌های مطهر هر شش شهید عزیز وارد مرکز استان شده و ادارات و مدارسی که هماهنگ شده‌اند، در بویراحمد و شهر یاسوج میزبان شهدا خواهند بود.

خواست خدایی اضافه کرد: مراسم سراسری وداع با شهیدان گمنام در سراسر کشور، روز یکشنبه و شب دوشنبه (بعد از نماز مغرب و عشا) در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه فتح استان با حضور تمامی شهدا برگزار خواهد شد و هیئت‌های مذهبی نیز از حضور شهدا بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و در روز ملی شهدای گمنام، مراسم باشکوهی برای تدفین شهدا خواهیم داشت. صبح؛ شهدا از امامزاده عبدالله به همراه کاروان حرم تا حرم، مسیر خیابان آیت‌الله طالقانی، میدان هفت‌تیر و بلوار شهید مطهری را به طرف میدان جهاد و پس از اقامه نماز، به سمت امامزاده مختار حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: در دانشگاه فرهنگیان، یک شهید گمنام ساعت ۱۴ (بعد از مراسم حرم تا حرم) با حضور مسئولان، اساتید، دانشجویان و مردم به خاک سپرده خواهد شد. همچنین مراسم خاکسپاری شهید گمنام تلخاب شیرین نیز ساعت ۱۴ و پس از مراسم تشییع در مرکز استان و انتقال به گچساران، با حضور مردم و مسئولین این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ خواست خدایی بیان کرد: یک شهید گمنام نیز همزمان با شام غریبان حضرت زهرا (س) با همکاری سپاه فتح استان و ستاد کنگره شهدا، در یادمان ستاد کنگره امیران و سرداران دو هزار شهید استان به یاد سپرده خواهد شد تا یاد و خاطره شهدای عزیز دوران دفاع مقدس تداعی شود.

وی افزود: شهدای گمنامی که در استان به خاک سپرده می‌شوند ۲۴ ساله و در عملیات والفجر ۳ منطقه مهران به شهادت رسیده که در تلخاب شیرین به خاک سپرده می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه شهیدی که قرار است در کنگره شهدا به خاک سپرده شود ۲۲ ساله است، گفت: شهید دانشگاه فرهنگیان ۱۷ ساله در عملیات کربلای ۵ منطقه شلمچه به شهادت رسیده است.