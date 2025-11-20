معاون عمرانی استانداری کرمانشاه: طرح واگذاری اراضی روستایی در قالب مسکن معیشت محور بستری مناسب برای بازگشت به فضای روستایی و شکل‌گیری مهاجرت معکوس و رونق بیشتر فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد گفت: طرح واگذاری اراضی روستایی توسط بنیادمسکن با هدف تشویق دوباره برای بازگشت به روستا و کمک به رونق بیشتر روستا‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از ابتدای برنامه هفتم پیشرفت و در قالب طرح‌های حمایتی دولت بیش از یکهزار قطعه زمین روستایی به متقاضیان بومی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار گردیده است و روستائیان فاقد مسکن هم همچنان می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

معاون عمرانی استاندار گفت: علاوه بر ساکنان بومی روستاها، افرادی که ساکن شهر‌ها هستند و تمایل به مهاجرت معکوس دارند نیز می‌توانند از مزیت‌های این طرح استفاده کنند.

وی گفت: برای ساخت این مسکن‌های روستایی مشوق‌هایی مانند تسهیلات بانکی ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به متقاضیان اعطاء می‌شود.