

لویه و بویراحمد ، سرهنگ حسین انوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین شهرستان بویراحمد در نشست با خبرنگاران به تشریح برنامه‌های هفته بسیج، پرداخت و افزود: در روز نخست، میز خدمت در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) برپا و سرود هزار نفری سرود‌ای ایران اجرا خواهد شد.سرهنگ حسین انوری افزود: در دومین روز از هفته بسیج، برنامه استقبال از شهدای گمنام در بویراحمد و همچنین مراسم شبی با شهدا همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه ثارالله شهر یاسوج برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین شهرستان بویراحمد با اشاره به برنامه‌های سوم آذرماه و سومین روز هفته بسیج ابراز داشت: پیاده‌روی حرم تا حرم با تشییع شهدای گمنام و همچنین برگزاری جشنواره مالک اشتر برای تجلیل از نخبگان و فعالان بسیجی از برنامه‌ها است.

سرهنگ انوری عنوان کرد: در روز چهارشنبه پنجم آذر، همزمان با سالروز تشکیل بسیج، رزمایش اقتدار با حضور بسیجیان و همراهی سه شهید گمنام از ساعت ۹ صبح با حضور سخنران و مداح کشوری در حسینیه عاشقان ثارالله یاسوج برگزار خواهد شد.

وی از برپایی نمایشگاه مهر مادری در خیابان گلستان ۱۵ شهر یاسوج با موضوع سیر تاریخی از صدر اسلام تا ظهور امام زمان (عج) از دهه اول فاطمیه خبر داد و گفت: از همه مردم و دانش‌آموزان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت می‌کنیم.

سرهنگ انوری افزود: در طول هفته بسیج، افتتاح هفت پایگاه مقاومت جدید، برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح شهرستان، اعزام ۴۰۰ نفری راهیان نور دانش‌آموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب و برپایی مسابقات ورزشی بین پایگاه‌های مقاومت انجام خواهد شد.

وی به عملکرد بسیج سازندگی ناحیه بویراحمد در سال جاری اشاره و عنوان کرد: بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلف از جمله مرمت و بهسازی ۱۲۰ مدرسه در طرح شهید عجمیان، بهسازی ۱۵ باب منزل معلولان و نیازمندان، ساخت و بهسازی جداول آبی در سه روستا، توزیع هزار دست پوشاک بین نیازمندان و ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به بیش از یکهزار و ۱۰۰ نفر فعالیت داشته است.

وی ابراز داشت: تهیه و توزیع سه هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند، ارائه خدمات دامپزشکی به پنج هزار راس دام، توزیع شش هزار و ۹۰۰ متر ایزوگام، واگذاری تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال و جمع‌آوری ۱۲ میلیارد ریال برای کمک به جبهه مقاومت از دیگر اقدامات بسیج سازندگی ناحیه بویراحمد در سال جاری بوده است.