انتقاد از نحوه تخصیص گازوئیل به واحدهای تولیدی
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی، با انتقاد از فرآیند تأمین گازوئیل برای واحدهای تولیدی گفت: سامانهای ایجاد کردهاند و میگویند صنعتگران باید در آن ثبتنام کنند تا گازوئیل دریافت کنند؛ اما این سامانه نیمی از سال از دسترس خارج یا دچار اختلال است.
؛ آقای مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی با انتقاد جدی از عملکرد سامانه تخصیص گازوئیل؛ گفت: سامانه موجود ناپایدار است و میزان تخصیص گازوئیل به صنعتگران با نیاز واقعی آنها همخوانی ندارد همچنین این سامانه نیمی از سال از دسترس خارج است.
وی ادامه داد: همان زمانی هم که فعال میشود، صنعتگر با ثبتنام اعلام میکند که مثلاً ۱۰۰ هزار لیتر مصرف دارد، اما ابتدا تنها ۵۰ هزار لیتر آن تأیید میشود و در نهایت حتی از همین مقدار تأیید شده نیز تنها ۱۰ هزار لیتر تخصیص مییابد، صنعتگر در چنین شرایطی چه کاری میتواند انجام دهد؟ آیا باید کارخانه را تعطیل کند و کارگران را بیکار بگذارد یا به ناچار گازوئیل قاچاق بخرد؟
رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی با بیان اینکه صنعتگر علاقهای ندارد که سوخت را ۱۵ تا ۳۰ برابر قیمت واقعی تهیه کند؛ گفت: این وضعیتی است که برای صنعتگران ایجاد شده؛ از یک سو ناچار میشوند به دلیل کمبود سهمیه به سمت سوخت قاچاق بروند و از سوی دیگر همان اقدام را به عنوان عمل خلاف قانون به آنها نسبت میدهند.
به گفته بستانچی؛ تمام تلاش صنعتگر حفظ زیرساختها و چرخ تولید کشور است به طوری که در شرایط تحریمی هم همین صنایع کوچک و متوسط بودند که اجازه ندادند کشور آسیب جدی ببیند.
