به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان آباده‌ای مشغول برداشت انار از بیش از ۱۷۰ هکتار باغ‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن محصول تولید و علاوه بر بازار داخل به استان‌های اصفهان و تهران نیز ارسال شود.

امینی با بیان اینکه عمده باغ‌های انار این شهرستان در دشت آب اشتر قرار دارد افزود: بیشتر ارقام این شهرستان رباب و محلی است که از بازار پسندی و طعم خوبی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیان کرد: آب گیری، رب گیری، و حتی آسیاب پوست انار برای رنگرزی و مصارف دارویی از فرآورده‌های این محصول است که در آباده انجام می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.