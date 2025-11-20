



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه ISC، گفت : نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۵ میلادی برای نهمین سال متوالی رتبه‌بندی موضوعات دانشگاهی را منتشر کرده است. در این گزارش، عملکرد دانشگاه‌ها در ۵ حوزه کلی شامل علوم طبیعی (۸ رشته)، مهندسی (۲۵ رشته)، علوم زیستی (۴ رشته) , علوم پزشکی (۶ رشته) و علوم اجتماعی (۱۴ رشته) در مجموع ۵۷ رشته ارزیابی شده است.

به گفته دکتر علویان‌مهر، دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۳۵ رشته از ۵۷ رشته موضوعی این رتبه‌بندی حضور یابند و در مجموع در ۱۴۲ رشته‌محل رتبه کسب کنند. وی این عملکرد را نشان‌دهنده رشد کمّی و کیفی تولید علم و قدرت علمی دانشگاه‌های کشور دانست.

وی با تشریح مأموریت‌های اصلی این مؤسسه اظهار کرد: مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام وظیفه رصد مستمر وضعیت علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های اسلامی را بر عهده دارد و یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پایش، رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی است.

وی با اشاره به جایگاه جهانی «نظام رتبه‌بندی شانگهای» گفت: این رتبه‌بندی که برای نخستین بار در ژوئن ۲۰۰۳ توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد، امروز به‌عنوان یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی جهان شناخته می‌شود. از سال ۲۰۱۷ نیز رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) توسط این نظام منتشر می‌شود و ISC هر ساله وضعیت دانشگاه‌های ایران را در این رتبه‌بندی بررسی و تحلیل می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده سایر گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده توسط ISC به نشانی (https://isc.ac/fa/page/۲۵۷/) مراجعه کنند.