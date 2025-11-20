نمایشگاه کابل، فرصت‌ها و چالش‌ها

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، امسال شرکت‌های ایرانی حضور پررنگی در نمایشگاه بین المللی کابل داشتند، حضوری که با استقبال افغانستان همراه شده است. «داریوش مشمول» مدیر فروش یک واحد صنعتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداو سیما گفت: استقبال خوبی از این نمایشگاه شده است و مهمتر اینکه، کیفیت کالا برای مصرف کننده افغانستانی اهمیت زیادی دارد.

در این نمایشگاه، شصت شرکت ایرانی آخرین تولیدات خود را عرضه کردند. «کیوان جودی» دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران نیز گفت: هدف ما این است که توانمندی‌های خود را به ویژه در زمینه «دانش بنیان» به نمایش بگذاریم.

اما درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار افغانستان، «قدیر قیافه» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دارو و درمان، تجهیزات پزشکی، محصولات غذایی و معادن از مهمترین زمینه‌های همکاری با افغانستان در عرصه‌های صادرات و سرمایه گذاری است.

«خامه زر» رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز در مصاحبه با خبرگزاری صداو سیما تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم در حوزه‌های کشاورزی، زمینه برای ورود دانش فنی ایرانی به ویژه کشت فراسرزمینی در افغانستان وجود دارد و لازم است دنبال شود.

حجم تجارت میان ایران و افغانستان سالانه به حدود سه میلیارد دلار رسیده است، اما مسئولان معتقدند ظرفیت‌ها برای افزایش دستکم دو برابری این میزان وجود دارد.

«علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت ایران در افغانستان گفت: در افغانستان تمایل زیادی برای همکاری با ایران در حوزه تجارت وجود داد.

نمایشگاه بین المللی کابل همچنین فرصت خوبی برای مسئولان دو کشور بود تا چالش‌های موجود در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل و گمرکات را بررسی و برطرف کنند.