به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی، استاندار با حضور عبداللهی معاون سازمان نوسازی و توسعه مدارس کشور، محمد بهرامی نماینده مردم در مجلس، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: توزیع این تجهیزات در راستای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی انجام شده است.

استاندار، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت وفاق ملی را طرح «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» عنوان کرد و ابراز داشت: این امر نشان دهنده درایت و تدبیر رئیس جمهور برای بهره‌مندی عادلانه دانش‌آموزان از امکانات آموزشی است.

رحمانی تصریح کرد: ما موظفیم شرایطی فراهم کنیم تا هر دانش‌آموز در هر نقطه از استان بتواند به‌صورت عادلانه از فضا‌ها و امکانات آموزشی بهره‌مند شود و با شناسایی و شکوفایی استعداد‌ها و خلاقیت‌ها، گامی در جهت تربیت مدیران توانمند آینده کشور برداریم.

استاندار عنوان کرد: اجرای این طرح در دو بخش «احداث فضا‌های آموزشی» و «تأمین تجهیزات آموزشی» دنبال می‌شود و در بخش احداث فضا‌های آموزشی، پیشرفت ۶۲ درصدی ۲۱۵ پروژه هدف‌گذاری شده که بالاتر از متوسط کشوری (۵۴ درصد) است.

رحمانی تاکید کرد:، اما انتظار داریم با حمایت و تلاش بیشتر، استان ما در این زمینه پیشتاز باشد، چرا که با وجود پتانسیل توانمند نیروی انسانی و شرایط آموزشی می‌طلبد که توجهات بیشتری به استان شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱۵ مدرسه از ۲۱۵ مدرسه هدف، تکمیل و یا در حال بهره‌برداری است و پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان آذر به ۱۳۹ مدرسه و تا پایان سال به ۱۸۶ مدرسه برسد.

به گفته استاندار، همچنین ۲۹ مدرسه باقی‌مانده که اخیراً ابلاغ شده‌اند، مکان‌یابی مناسب انجام شده و تلاش بر این است تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسند.

استاندار با بیان اینکه، یکی از دغدغه‌های جدی ما پراکندگی جمعیتی در استان است، گفت از یکهزار و ۶۴۳ روستا، ۷۲۰ روستا دارای بیش از ۲۰ خانوار هستند و ۹۲۳ روستا زیر ۲۰ خانوار دارند که در نظام برنامه‌ریزی جایی ندارند.

وی تاکید کرد:، اما باید به آنها توجه و خدمات آموزشی ارائه شود و این امر منجر به وجود ۹۰۰ تا ۹۵۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: اگرچه سرانه فضای آموزشی استان به ۸.۶۹ متر مربع رسیده و حدود یک متر مربع از شروع نهضت افزوده شده، اما ۷۵ درصد این افزایش جایگزین فضا‌های فرسوده شده و تنها ۲۵ درصد آن رشد واقعی داشته است.

استاندار بیان کرد: مناطق یاسوج، دیشموک و بخش‌هایی از شهرستان بویراحمد بیشترین مشکلات را دارند و باید در گام دوم نهضت، طرح ویژه‌ای برای مدارس با جمعیت کم دانش‌آموزی تدوین شود.

استاندار با اشاره به اینکه، در بخش تجهیزات آموزشی نیز از ناحیه دولت و خیرین مدرسه‌ساز حمایت شدیم، یادآور شد: در یک سال گذشته، حدود ۱۰۰ مدرسه خیری به بهره‌برداری رسیده و ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات در مدارس توزیع شده است.

رحمانی ادامه داد: امروز نیز ۱۰۰ میلیارد تومان از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار تجهیزات توزیع می‌شود، اما این میزان هنوز کافی نیست و انتظار داریم با توجه بیشتر به استان کهگیلویه و بویراحمد، این کمبود‌ها جبران شود.

استاندار افزود: مردم این استان همواره با ایثار و فداکاری در عرصه‌های دفاع مقدس، انتخابات و دیگر صحنه‌های انقلاب پیشتاز بوده‌اند و سزاوار بهترین خدمات هستند و ما موظفیم شبانه‌روز برای خدمت به آنان بکوشیم و از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

رحمانی عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح در استان، عبداللهی معاون سازمان نوسازی و توسعه مدارس کشور و همکارانشان به‌ویژه محمدی که همواره با استقبال از طرح‌های مرتبط با نهضت، همراهی مؤثری داشته‌اند، تشکر می‌کنم، بخشی از پیشرفت‌های کنونی مرهون توجهات این عزیزان و وزیر محترم آموزش و پرورش است.