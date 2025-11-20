پخش زنده
بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور، پس از ۲۱ سال انتظار، با تکمیل عملیات عمرانی و تجهیز، امروز به صورت کامل در مراسمی در رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمایی گیلان؛ صبح امروز شهر رشت میزبان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی امسال، بهره برداری کامل از کتابخانه مرکزی رشت پس از گذشت ۲۱ سال از شروع عملیات اجرایی بود.
مراسم رسمی افتتاح بزرگترین کتابخانه عمومی شمال کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی، اهالی فرهنگ، کتابداران و اصحاب رسانه برگزار شد.
در این مراسم آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، هادی حقشناس استاندار گیلان، محمود محمدی سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی گیلان و جمعی از مسئولان فرهنگی و رسانهای حضور داشتند.
استاندار گیلان در این مراسم، با اشاره به نقش تعیین کننده کتابخانهها به عنوان پایگاههای مهم فرهنگی در ارتقای آگاهی عمومی، گفت: حمایت از کتابخانههای عمومی از اولویتهای جدی مدیریت استان است و تلاش میکنیم با همافزایی دستگاههای اجرایی، شرایط مطلوبتری برای ارائه خدمات فرهنگی به مردم فراهم شود.
هادی حق شناس، با اشاره به تلاشها و اقدامات انجام شده برای تکمیل این پروژه، گفت: امروز مردم گیلان یک کتابخانه کامل و جامع با ظرفیت ۲۵۰ هزار جلد در اختیار دارند که نقش موثری در ارتفای فرهنگ عمومی جامعه در استان خواهد گذاشت.
وی با اشاره به روند طولانی ساخت کتابخانه و افتتاح رسمی آن در سالهای گذشته افزود: مرداد ۱۴۰۰ این پروژه در حالی افتتاح شد که هنوز تکمیل نشده بود، اما با تلاش مدیران استان، امروز این مجموعه با ظرفیت کامل بهرهبرداری شود.
استاندار گیلان با اشاره به اهمیت کتابخانه برای همه گروههای سنی، گفت: این کتابخانه برای کودکان، مادران، بزرگسالان و حتی افرادی که درحال گذراندن امتحانات و یا دریافت مدرک وکالت هستند، امکانات مطالعه و دسترسی به منابع گسترده را فراهم کرده است و اتاقهای مطالعه تک نفره و مخازن تخصصی دارد.
هادی حق شناس، با مقایسه بودجه و زمان اجرای پروژههای گذشته و کنونی، گفت: اگر این پروژه در سال ۸۳ تکمیل شده بود، نسلهای بیشتری میتوانستند از آن بهرهمند شوند؛ اما امروز با حدود ۱۶۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری و تخصیص ۴۵ میلیارد تومان در ۷ ماه گذشته، شاهد بهرهبرداری کامل آن هستیم.
وی همچنین به اهمیت کتابخانه مرکزی رشت برای تغذیه دیگر کتابخانههای استان اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ هزار جلد کتاب در این کتابخانه میتواند مرجعی برای ۱۱۶ کتابخانه دیگر گیلان باشد و سرمایههای معنوی بزرگان استان و کشور را در اختیار علاقهمندان قرار دهد.
وی ضمن آرزوی بهرهمندی نسلهای آینده از امکانات سختافزاری و علمی کتابخانه گفت: امیدواریم نام گیلان نه تنها در ایران بلکه در کشورهای منطقه نیز به عنوان مرکز فرهنگ و کتابخوانی شناخته شود.
آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور هم در در آئین بهرهبرداری از کتابخانه مرکزی رشت گفت: برای ساخت و تکمیل کتابخانه مرکزی رشت، در ۶ طبقه، با ۸ هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا ۱۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه این کتابخانه به عنوان یک مرکز جامع فرهنگی، آموزشی و پژوهشی طراحی شده است افزود: این کتابخانه ظرفیت نگهداری ۲۵۰ هزار نسخه کتاب را دارد و میتواند بخشی از نیازهای مطالعاتی، پژوهشی و فرهنگی مردم رشت و دیگر شهرهای گیلان را در سالهای آینده تأمین کند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تاکید بر اینکه بهره برداری از این کتابخانه جامع، تحقق مفهوم «کتابخوانی برای همه» است، گفت: بخشهای مختلف این کتابخانه برای همه گروههای سنی از کودکان تا سالمندان پیشبینی شده است و برای رفع نیاز همه اقشار، فضاهای متنوع و هدفمند طراحی شده است.
آزاده نظربلند با اشاره به وجود بخش مادر و کودک در این کتابخانه، گفت: این پروژه پس از گذشت ۲۱ سال تکمیل و به صورت کامل به بهرهبرداری رسید.
محمد محمدی سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی گیلان هم در این مراسم گفت: ساختمانی که امروز افتتاح شده، سرانه فضای مطالعه شهری رشت را از یک سانتیمتر به ۲۸ سانتیمتر افزایش میدهد و در سطح استان نیز شاهد رشد ۳۰ درصدی فضای مطالعه خواهیم بود.
وی افزود: این کتابخانه برای استفاده همه مردم، بدون محدودیت سنی و جنسیتی طراحی شده است.