هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از داروخانهها و مراکز درمانی دامپزشکی خراسان جنوبی در سال جاری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان، از انجام ۱۴۸۶ مورد بازرسی از داروخانههای دامپزشکی، مراکز درمانی و مایهکوبی بخش خصوصی در سال جاری توسط کارشناسان دارو و درمان شهرستانهای استان خبر داد و گفت: نظارت دقیق بر واحدهای دارویی، تضمینکننده سلامت دام و طیور است.
صباغ زاده هدف از این بازدیدها را ارتقای سطح سلامت دارو و واکسنهای مورد استفاده در دامپزشکی، نظارت بر نحوه تجویز و عرضه دارو و اطمینان از رعایت ضوابط فنی در نگهداری داروها عنوان کرد و افزود: در این بازرسیها، وضعیت انبارداری، تاریخ مصرف داروها، شرایط نگهداری واکسنها و رعایت زنجیره سرد بهصورت دقیق بررسی شد.
صباغزاده با تأکید بر اینکه داروهای دامی باید صرفاً از مسیرهای قانونی و تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور تأمین شوند، گفت: استفاده از داروهای تقلبی، قاچاق یا بدون مجوز میتواند موجب درمانهای ناموفق، بروز مقاومت دارویی و خسارات جبرانناپذیر به دامداران شود.
وی افزود: یکی از اولویتهای ادارهکل دامپزشکی استان، برخورد قانونی با متخلفان و حمایت از شبکه رسمی توزیع دارو است.
رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان گفت: این نظارتها با هدف حراست از سرمایه دامی استان، صیانت از سلامت عمومی جامعه و تأمین امنیت غذایی مردم انجام میشود و در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه دارد.