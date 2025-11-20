فرمانده انتظامی شهرستان سردشت از شناسایی و دستگیری اعضای باند تولید ماده مخدر شیشه، انهدام کارگاه تولید و ضبط ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان سردشت گفت: با تلاش‌های گسترده و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سردشت، فعالیت یک باند تولید و قاچاق مواد مخدر از نوع شیشه شناسایی و متلاشی شد.

سرهنگ زین‌العابدین آقاپور افزود: پس از رصد‌های اطلاعاتی مشخص شد اعضای این باند با راه‌اندازی یک کارگاه پخت و تولید شیشه در سطح شهرستان، در زمینه تولید مواد مخدر صنعتی فعالیت می‌کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سردشت با اشراف کامل اطلاعاتی و در یک عملیات ضربتی، با همکاری دستگاه قضایی موفق به انهدام این کارگاه شده و ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سردشت ادامه داد: در این عملیات دو نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری مرتبط با این پرونده توقیف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.