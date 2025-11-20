معاون نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری اداره‌کل بازرسی وزارت نفت با تأکید بر اهمیت شفافیت و مدیریت تعارض منافع در پیشگیری از فساد اداری، برگزاری جشنواره ارتقای شفافیت را اقدامی ضروری و نقطه عطفی در نظام سلامت اداری کشور ارزیابی کرد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از سازمان بازرسی کل کشور، مهدی علیزاده، معاون نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری اداره‌کل بازرسی وزارت نفت با بیان اینکه نبود رویدادی با محوریت شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کشور احساس می‌شد، گفت: در حوزه مقابله با فساد، نیاز به فرهنگ‌سازی امروز بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است.

وی با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی افزود: در سطح جهانی، استاندارد‌های مهمی همچون شفافیت و مدیریت تعارض منافع بیش از سایر شاخص‌ها مورد توجه قرار دارد و رعایت آنها نقش اساسی در کاهش فساد ایفا می‌کند.

معاون نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری وزارت نفت برگزاری جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع به ابتکار سازمان بازرسی کل کشور را اقدامی ارزشمند دانست و بیان کرد: وزارت نفت نیز از تمرکز بر این رویکرد مهم استقبال می‌کند.

علیزاده با اشاره به اهمیت تقویت جنبه‌های پیشگیرانه در نظام اداری گفت: هر اندازه سازوکار‌های پیشگیری در دستگاه‌ها تقویت شود، ارزش افزوده بیشتری برای کشور به‌همراه خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد: تداوم چنین جشنواره‌هایی، به‌ویژه در حوزه شفافیت و تعارض منافع، می‌تواند جریان مؤثری در ارتقای سلامت اداری ایجاد کند و ثمره این تلاش‌ها افزایش اعتماد عمومی است؛ موضوعی که بار‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.