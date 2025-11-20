

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بنابر اعلام اداره کل ورزش و جوانا استان یزد، ثبت‌نام برای شرکت در جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال آغاز شده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه javanplus.ir نام‌نویسی کنند. این رویداد ملی با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از جوانان برجسته کشور، در چهار بخش تخصصی برگزار می‌شود.

در بخش اجتماعی و خیریه، طرح‌های اجتماعی اثرگذار، فعالیت‌های عام‌المنفعه، ابتکارات حل مسائل اجتماعی و برنامه‌های حوزه محیط زیست و توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی نیز شامل دستاورد‌هایی همچون ثبت اختراع، انتشار مقالات علمی معتبر، اجرای طرح‌های پژوهشی شاخص، توسعه فناوری‌های کاربردی و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های موفق است.

در بخش فرهنگی و هنری، تولید آثار فاخر، کسب جوایز هنری، اجرای نمایشگاه و فعالیت‌های شاخص فرهنگی و مذهبی ملاک انتخاب برگزیدگان خواهد بود.

بخش ورزش و سلامت نیز به موفقیت‌های ورزشی، مربیگری، توسعه ورزش همگانی و نوآوری‌های مرتبط با سلامت و تندرستی می‌پردازد.

این جایزه در دو سطح استانی و ملی برگزار می‌شود. در مرحله استانی، شرکت‌کنندگان هر استان در چهار بخش رقابت می‌کنند و پس از داوری تخصصی، نفرات برتر شناسایی و در هفته جوان مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

در سطح ملی نیز پس از داوری تخصصی، پنج نفر برتر هر بخش انتخاب شده و برای داوری مردمی معرفی می‌شوند. نامزد‌های نهایی در یک برنامه تلویزیونی که در هفته پایانی آذرماه از سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد، به مردم معرفی شده و نتیجه نهایی همان‌جا اعلام می‌شود.

جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ فرصتی است برای دیده‌شدن تلاش‌ها، خلاقیت‌ها و نقش‌آفرینی جوانان سراسر کشور و بستری برای تقویت انگیزه و امید در میان نسل جوان ایران.