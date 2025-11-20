پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز از کاهش ۱۹ درصدی مصرف نفتگاز در جایگاههای عرضه سوخت منطقه اهواز در یک ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: براساس آخرین پایشهای انجامشده، میزان مصرف نفتگاز در جایگاههای عرضه سوخت منطقه اهواز طی دوره یک ماهه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۹ درصدی نشان میدهد.
وی افزود: تحقق این دستاورد بهواسطه اجرای مجموعهای از برنامههای مدیریت انرژی، ارتقای سامانههای کنترل مصرف، به روز رسانی تاسیسات عملیاتی، اجرای پروژههای بهینهسازی، و افزایش دقت در فرآیندهای تحویل و توزیع فرآوردههای نفتی صورت پذیرفته که در نهایت منجر به کاهش مصرف از ۱۷۴ میلیون لیتر به ۱۴۰ میلیون لیتر در یک ماه گذشته شده است.
ایدون اظهار داشت: با ادامه روند فعلی و پیگیری طرحهای در دست اجرا، انتظار میرود منطقه اهواز بتواند در دورههای آتی نیز ضمن تثبیت جایگاه خود، سهم قابلتوجهی در کاهش بار مصرف انرژی ایفا کند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز در پایان بر لزوم تداوم همکاری جایگاهداران، نهادهای نظارتی و مصرفکنندگان برای حفظ پایداری این دستاورد تأکید کرد.