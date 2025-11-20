پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از حوزه قضایی بخش احمدآباد مشهد بازدید و بر سیاستهای کلان قضایی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دستگاه قضایی استان گفت: کنترل و کاهش موجودی پروندههای شعب قضایی از سیاست های قطعی مدیریت قضایی در امسال است و به موفقیتهای خوبی در این زمینه در ماههای اخیر دست یافتیم.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی،افزود: تأکید ما بر اهمیت نهاد خانواده است و پروندههای مرتبط باید با دقت رسیدگی شده و حتیالمقدور به صلح و سازش منجر شوند.
تکریم مراجعان و تسریع در انجام امور آنان را از دیگر سیاستهای مجموعه قضایی استان دانست و بر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی در احقاق حق و خدمترسانی بیمنت به مردم تأکید کرد.
وی از تقویت حوزههای قضایی کم برخوردار به عنوان یکی از اولویتهای ستاد استان یادکرد و ادامه داد: مدیریت مطلوب پروندهها و پیشگیری از تولید پروندههای جدید با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی را نیازمند عزم همگانی است.
در حاشیه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان ضمن بررسی چند پرونده مهم، با امام جمعه احمدآباد و حجتالاسلام هدایتیان ریاست دادگاه بخش احمدآباد مشهد نیز دیدار و گفتوگو کرد.