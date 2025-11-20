



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیرضا نگهبان، بیان کرد: طرح مبارزه با قاچاق کالا به منظور برخورد با وارد کنندگان و حاملین کالای قاچاق توسط پلیس آگاهی این شهرستان به اجرا در آمد.

وی در خصوص اجرای این طرح هفتگی، بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی حین کنترل محور و اجرای ایست و بازرسی با هماهنگی قضایی ۶ دستگاه خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد گفت: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۹ حلقه لاستیک، ۲ عدد اسپلیت، ۱۰ عدد چمدان، یک دستگاه موتورسیکلت پاکشتی، ۴ دستگاه ماشین لباسشویی، ظرفشویی، قهوه ساز صنعتی و ۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز کشف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های قاچاق مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.