پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: از امروز تا پنج روز آینده شاهد جوی پایدار و آرام در آسمان استان قم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان صاف همراه با وزش ملایم باد و غبار محلی خواهد بود.
مرتضی صبوری افزود: پیش بینی میکنیم تا روز دوشنبه شاهد جوی پایدار و آرام در استان باشیم.
وی گفت: از روز شنبه به علت پایداری و سکون نسبی هوا شاهد افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی با بیان اینکه حداقل تا ده روز آینده بارش باران نخواهیم داشت افزود: حداکثر دمای هوای امروز و فردا در شهر قم ۲۲ درجه و حداقل ۷ درجه خواهد بود.
صبوری گفت: سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته روستای نیزار با ۱ درجه سانتیگراد و گرمترین هم منطقه جمکران با ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.