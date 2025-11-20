به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

حریت

دیدار اردوغان و زلنسکی با محور صلح

آیا حزب جمهوری خلق به دیدار اوجالان می‌رود؟

سیستم هشدار سریع زلزله بمدت ۸ ثانیه در مرکز زلزله شناسی کاندیللی

اجباری شدن دوربین تصویری و صوتی برای رستوران‌ها و کافه‌ها در استانبول

صباح

اردوغان: حزب جمهوری با حقه بازی نمی‌تواند فساد مالی را لاپوشانی کند

دیدار اردوغان و زلنسکی: روند مذاکرات استانبول ادامه یابد

اسناد رشوه در پرونده فساد مالی استانبول جای گرفت

نفس

دومین مآموریت اجباری نیرو‌های پلیس به شرق کشور برداشته شد

۸۲ کودک کار در ۱۱ ماه گذشته قربانی حوادث کاری شدند

۶۱۲ هزار کودک به مدرسه نمی‌روند

سوزجو

مظلوم کوبانی هم مثل الجولانی کراواتی شد

حزب جمهوری خلق به دیدار اوجالان نمی‌رود

افشای عکس کنسول ترکیه در قمارخانه باتوم گرجستان

جمهوریت

ائتلاف جمهور در پیچ حساس رفتن کمیسیون به دیداراوجالان

اوزگور اوزل: تسلیم نمی‌شویم

بلاتکلیفی در باره ادعا‌های حضور پروفسور‌های قلابی در وزارت اموزش ملی

تورک گون

حزب ملی گرا به دیدار اوجالان می‌رود

وقت نجات از ترور رسیده است

لذت‌های خیابانی زیر ذره بین وزارت کشاورزی قرار گرفت

ترکیه

دومین مآموریت نیرو‌های پلیس در شرق ترکیه برداشته شد

مستمری شهروندی برای اقشار کم درآمد در راه است

سموم کشاورزی با نسخه بفروش می‌رسد

ینی شفق

دیدار اردوغان و زلنسکی: روند مذاکرات استانبول باید ادامه یابد

سموم و دارو‌های کشاورزی با نسخه بفروش خواهد رسید

سیستم هشدار سریع زلزله ۸ ثانیه قبل از وقوع اطلاع می‌دهد

قرار

ترکیه از نظر گفتار انگلیسی در اروپا از آخر دوم است

اردوغان: کمیسیون مسئول تعیین تکلیف رفتن به زندان ایمرالی است

جمال خاشیقچی در دیدار ترامپ بن سلمان دوباره کشته شد

آکشام

نیرو‌های پلیس به مآموریت دوم شرق ترکیه نمی‌روند

اردوغان: تصمیم دیدار با اوجالان با کمیسیون است

دیدار اردوغان زلنسکی: روند مذاکرات استانبول ادامه یابد

نصب دوربین تصویری و صوتی در کافه رستوران‌های استانبول اجباری شد

فتح الله گولن در پرونده استثمار جنسی اپستین

عناوین روزنامه‌های مصر پنجشنبه ۲۰ نوامبر

روزنامه المصری الیوم

- ژان ماری، دیپلمات فرانسوی: غزه را نمی‌توان بر اساس دیدگاه‌های توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات تغییر شکل داد

- گزارش‌های مردمی از تخلفات در مرحله اول انتخابات پارلمانی

- قاهره و رم بر اهمیت اجرای قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه تأکید کردند

- اتحادیه عرب: قطعنامه شورای امنیت در مورد پایان جنگ غزه، آغاز راه است، نه پایان آن

- بن سلمان پس از ۷ سال بازگشته تا روابط با آمریکا را طبق شرایط خودش تنظیم کند

- نیویورک تایمز: ولیعهد عربستان سعودی قول سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلار در ایالات متحده را داده است

- در جشنواره فیلم قاهره؛ سینمای عرب زخم‌های کهنه و مسائل بغرنج را باز می‌کند

روزنامه الشروق

- دولت قراردادی برای تأمین سوخت هسته‌ای با روس‌اتم امضا کرد

- رئیس جمهور: ما علیرغم چالش‌ها به حرکت رو به جلو ادامه خواهیم داد و پروژه نیروگاه هسته‌ای منبع پایدار انرژی را تضمین می‌کند

- رئیس جمهور روسیه: روابط با مصر قوی‌تر خواهد شد

- سازمان ملل: ۹۶ درصد از جمعیت غزه با سطح فاجعه‌باری از ناامنی غذایی مواجه هستند

- فلچر خواستار لغو محدودیت‌های باقی‌مانده برای ارسال کمک‌های بیشتر به غزه شد

- ترامپ عربستان سعودی را به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو معرفی کرد

- رئیس جمهور آمریکا: خاشقجی مرد جنجالی بود و ولیعهد عربستان هیچ اطلاعی از قتل او نداشته است

- پیشروی ارتش سودان در جبهه‌های نبرد در کردفان

- اتحادیه اروپا شبه‌نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع را به استفاده از خشونت جنسی در الفاشر متهم می‌کند

- یک وزیر اسرائیلی در واکنش به اظهارات ولیعهد عربستان گفت: اگر بهای عادی‌سازی روابط، تأسیس یک کشور فلسطینی باشد، من از آن صرف نظر خواهم کرد

روزنامه الیوم السابع

- نیروگاه هسته‌ای الضبعه؛ رویای بزرگ به حقیقت پیوست

- روسای جمهور السیسی و پوتین شاهد مراسم نصب مخزن تحت فشار راکتور برای اولین واحد هسته‌ای در نیروگاه الضبعه

- السیسی: همکاری ما با مسکو محدود به بیانیه‌های سیاسی پر زرق و برق نیست، بلکه در پروژه‌های واقع‌بینانه نیز تجسم یافته است

- پوتین: روابط دوجانبه بین دو کشور به خوبی تثبیت شده است

- تگزاس نخستین تیر را در نبردِ قرار دادن اخوان‌المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی در داخل آمریکا شلیک کرد

- ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی در جریان ۳۹۳ مورد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس؛ سه غیرنظامی در بیت لحم و شرق اردوگاه البریج در غزه به شهادت رسیدند

- کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در حال بررسی پیش‌نویس نهایی قانون اعدام زندانیان فلسطینی با تزریق مواد سمی است

- شرکت مخابرات مصر از تکمیل کابل زیردریایی"آفریقا ۲ " خبر داد. این کابل، آفریقا را به آسیا و اروپا متصل می‌کند و ظرف دو سال اول، ۳۷ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا اضافه خواهد کرد

روزنامه الدستور

- السیسی و پوتین اولین واحد رآکتور در «نیروگاه هسته‌ای الضبعه» را افتتاح کردند

- وزارت امور خارجه: قاهره هرگونه تلاش برای تجزیه سودان را رد می‌کند

- محاصره تروریسم: اقدامات گسترده در آمریکا و اروپا برای مهار اخوان المسلمین

- یک ژنرال ارتش سودان: نبرد‌ها برای آزادسازی شهر‌های استراتژیک از دست شبه‌نظامیان نیرو‌های پشتیبانی سریع ادامه دارد