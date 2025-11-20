پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از منطقه حفاظتشده مغان بر افزایش جمعیت آهو در دشت مغان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ظهرابی طی بازدید از منطقه حفاظتشده مغان که با هدف بررسی وضعیت مناطق حفاظتشده استان اردبیل انجام شد، بر ضرورت پایداری و افزایش جمعیت آهو در زیستگاه دشت مغان تأکید کرد.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار پارسآباد دیدار و درباره وضعیت محیط زیست منطقه و اهمیت حفاظت از آهوی دشت مغان، گفت وگو کردند.در این دیدار بر لزوم همکاری بیشتر میان دستگاههای دولتی، مقامات محلی و جوامع بومی برای صیانت از این گونه ارزشمند تأکید شد.
ظهرابی در ادامه بازدید میدانی خود از منطقه حفاظتشده مغان، ضمن اشاره به اهمیت پایداری جمعیت آهو، بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای انتقال نسل دوم و سوم آهوان و تقویت جمعیت آنها در زیستگاه اصلی تأکید کرد.
وی افزود: اقدامات خوبی برای احیای جمعیت آهو در این منطقه انجام شده و هدف آن است که با انتقال نسلهای جدید، روند افزایش و پایداری جمعیت در دشت مغان شتاب گیرد.