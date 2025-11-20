به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول نمایشگاه یاس نبوی گفت: مدت ۱۰ سال است مردم این روستا در ایام فاطمیه، نمایشگاه ساده زیستی، مظلومیت و بخشی از مصائبی که در طول تاریخ بر اهل بیت پیامبر (ص) به خصوص حضرت زهرا (س) وارد شده به نمایش گذاشته شده است.

جعفر محمدپور افزود: کوچه بنی هاشم، قبرستان بقیع، واقعه عاشورا و دفاع مقدس از موضوعاتی است که در نمایشگاه یاس نبوی بازسازی شده است.

مسوول نمایشگاه یاس نبوی روستای جعفرآباد بیان کرد: این نمایشگاه تا سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، همه روزه از ساعت هشت صبح تا ۱۰ شب برای علاقمندان دایر است.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.