پخش زنده
امروز: -
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض گسترده آتش بس غزه، روز پنجشنبه هم حملات گستردهای را از زمین و هوا به بخشهای مختلف این منطقه انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در ادامه نقض مکرر آتشبس در نوار غزه، حملات هوایی و توپخانهای در برخی مناطق انجام داد.
منابع اورژانسی در غزه اعلام کردند که بر اثر حمله توپخانه ارتش صهیونیست به منازل در محله الشجاعیه در شرق شهر غزه، یک نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند.
به گفته سازمان امداد و نجات غزه، در حمله جنگندههای اسرائیلی به یک منزل مسکونی در منطقه بنیسهیلا در شرق خانیونس، دستکم سه نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی چندین بار مناطقی را داخل «خط زرد» در شرق خانیونس بمباران کردند.
در بیت لاهیا و مناطق جنوبی خان یونس نیز آتش سنگین از سوی خودروهای نظامی اسرائیلی گزارش شده است.
همچنین نظامیان اسرائیلی چندین منزل مسکونی را در شرق شهر غزه منفجر کرده و یک ربات انفجاری قدرتمند را در محوطه مدرسه بدر در شرق محله الشجاعیه منفجر کردند.
منابع فلسطینی نیز از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب غزه و پرواز گسترده جنگندههای اسرائیلی بر فراز مناطق جنوبی غزه خبر دادند.
بالگردهای اسرائیلی نیز شرق خان یونس در جنوب غزه را هدف قرار دادند.
این حملات رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس اعلام شده در غزه و نمایانگر خوی وحشی این رژیم است که به هیچ تعهد و آتش بسی پایبند نیست.