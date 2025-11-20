به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در مراسم گلریزان پویش فاطمی (س) ویژه آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد آذربایجان غربی گفت: امسال ۳۵ جشن گلریزان در استان برگزار شده و خیرین ۵۳ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کرده‌اند که از محل این کمک‌ها، گذشت شکات و قبولی درخواست‌های اعسار و تقسیط محکوم به توسط همکاران قضائی تاکنون ۷۸۱ زندانی مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد و به جمع خانواده‌های خود برگشته‌اند.

ناصر عتباتی افزود: در حال حاضر ۹۹۸ محکوم مالی و جرایم غیرعمد که بیشتر سرپرست خانواده بوده و بزهکار نیستند و تنها به دلیل مشکلات بازار، معیشتی و بدهکاری کارشان به زندان کشیده و اکنون چشمشان به دستان سخاوتمند خیرین مهربانی، چون شماست تا از بند زندان رهایی یابند و به کانون گرم خانواده خود برگردند.

عتباتی، با اشاره به اینکه اصل اصلاح و تربیت، مولد سازی و شخصیت دادن به بزهکار است تصریح کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار نفر از مددجویان زندان‌های استان در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند که دو هزار نفر از این افراد با مشارکت فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی خارج از زندان فعالیت می‌کنند.

در این پویش خیرین به عشق حضرت فاطمه زهرا (س) بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای آزادی محکومین مالی و جرایم غیر عمد به ستاد دیه کمک کردند که از محل این کمک‌ها، گذشت شکات و صدور احکام اعسار در چند روز آینده بیش از ۵۰۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد خواهند شد.