تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با مؤسسه ISC امضا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تفاهم نامه انجمن ملی هوش مصنوعی ایران و مؤسسه ISC با هدف ارائه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی، زیرساختهای پردازش داده و رایانش عظیممقیاس در مؤسسه ISC امضا شد.
در این نشست همچنین ، مجموعهای از گزارشها، دستاوردها و برنامههای راهبردی مؤسسه ISC در حوزههای فناوری اطلاعات، رتبهبندی، زیرساخت، هوش مصنوعی و همکاریهای بینالمللی ارائه شد.
دکتر علویانمهر به اجرای موفق طرحهای زیرساختی و همچنین دستاوردهای فناوری مؤسسه ISC اشاره کرد و اظهار داشت: این مؤسسه در ارزیابی سامانهها و پورتالهای پژوهشگاهها رتبه نخست را کسب کرده است.
وی افزود: در مؤسسه ISC برنامه عملیاتی امنیت اطلاعات تدوین و تصویب شده و گزارشهای دورهای سهماهه به وزارت عتف ارسال میشود.
رئیس مؤسسه ISC گفت: سامانههای مؤسسه ISC به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده و چندین سامانه داخلی نیز با معماری جدید در حال توسعه است.
رئیس مؤسسه ISC گفت: این مؤسسه به درگاه رسمی ارائه اطلاعات علم و فناوری ایران به سازمانهای بینالمللی مانند WIPO و UNCTAD تبدیل خواهد شد تا خطاها و نواقص موجود در گزارشهای جهانی کاهش یابد. همچنین، این مؤسسه با مرکز پژوهشهای مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت برای پایش شاخصهای علم و فناوری همکاریهای مشترک را آغاز کرده است.
در این نشست، دکتر زاهدی با اشاره به نقش آیاسسی در تبادل دادههای ملی و بینالمللی و همچنین به ارزیابی ملی مراکز داده پرداخت وگفت: ارزیابی ۱۲ مرکز داده در کشور آغاز شده و آیاسسی یکی از مراکز واجد شرایط برای ارائه خدمات پشتیبان به دانشگاههاست. وزارت عتف در نظر دارد کشور را به ۱۰ قطب مراکز داده تقسیم کند و از ظرفیت آیاسسی برای ارائه خدمات پشتیبان و ایجاد درآمد پایدار بهره بگیرد.