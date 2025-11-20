بهرهبرداری از ۵ هزار واحد مسکونی و افتتاح دو پروژه صنعتی در سفر رئیس جمهور به قزوین
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قزوین، ضمن تحویل کلید حدود پنج هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان، دو پروژه بزرگ صنعتی نیز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، امروز در سفر رئیس جمهور به قزوین در مراسمی به صورت ویدیو کنفرانس، در شهرستانهای مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئین زهرا و آبیک، حدود ۵ هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسید.
برای ساخت این واحدها، در مجموع ۸ همت هزینه شده است که نقش مهمی در خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه ایفا میکند.
همچنین در این مراسم شرکت تولید لولههای فولادی بدون درز با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال افتتاح شد. این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۳ همت راهاندازی شده و ضمن ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر، از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد.
محصولات این شرکت در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد حیاتی دارند.
همچنین، واحد تولیدکننده پودر شوینده با ظرفیت تولید ۱۳۰ هزار تن و سرمایهگذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومان** نیز به بهرهبرداری رسید. این کارخانه ۶۰ درصد از نیاز کشور به پودر شوینده را تأمین کرده و سالانه۳۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور خواهد داشت.
با افتتاح این دو واحد صنعتی، در مجموع ۵۰۰ شغل جدید در استان قزوین ایجاد شده است.