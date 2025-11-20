شعله ور شدن دوباره آتش در چهار نقطه جنگل الیت چالوس
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: آتش جنگل الیت که مهار شده بود دوباره در چهار نقطه شعله ور گردید
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: دامنه آتش در جنگلهای صخرهای الیت چالوس با تلاش شبانه روزی گروههای مختلف امدادی و یگان پروازی، دیشب مهار شده بود، اما به علت وزش دوباره باد، آتش در چهار نقطه دوباره شعله ور شده است.
سرهنگ ذکریایی افزود: منطقهای که دچار آتش سوزی شده در شیب دو حوزه آبریز قرار گرفته و مهار آن از طریق زمینی بسیار سخت است
او ادامه داد: بالگردها از ۷ صبح برای مهار آتش در منطقه حاضر بودند و چند بار آبگیری و بر روی آتش تخلیه کردند، اما با توجه به حجم دود مجدد به فرودگاه بازگشتند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: چند گروه تخصصی امروز به منطقه اعزام شدند تا به مقر اصلی برسند و آتش را مهار کنند.
حدود هشت هکتار از جنگلهای بخش مرزنآباد در منطقه دراکینگ الیت از پنج روز قبل دچار حریق شده بود که به دلیل شیب زیاد و صخرهای بودن منطقه، عملیات اطفا به سختی در حال انجام است.
حدود یک هکتار از این عرصه که شامل درختان شکسته افتاده است به صورت لکهای همچنان در آتش میسوزد.