

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در گفت‌و‌گو با فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: دامنه آتش در جنگل‌های صخره‌ای الیت چالوس با تلاش شبانه روزی گروه‌های مختلف امدادی و یگان پروازی، دیشب مهار شده بود، اما به علت وزش دوباره باد، آتش در چهار نقطه دوباره شعله ور شده است.

سرهنگ ذکریایی افزود: منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده در شیب دو حوزه آبریز قرار گرفته و مهار آن از طریق زمینی بسیار سخت است

او ادامه داد: بالگرد‌ها از ۷ صبح برای مهار آتش در منطقه حاضر بودند و چند بار آبگیری و بر روی آتش تخلیه کردند، اما با توجه به حجم دود مجدد به فرودگاه بازگشتند.





فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: چند گروه تخصصی امروز به منطقه اعزام شدند تا به مقر اصلی برسند و آتش را مهار کنند.





حدود هشت هکتار از جنگل‌های بخش مرزن‌آباد در منطقه دراکینگ الیت از پنج روز قبل دچار حریق شده بود که به دلیل شیب زیاد و صخره‌ای بودن منطقه، عملیات اطفا به سختی در حال انجام است.



