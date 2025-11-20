۱۳ طرح عمرانی آموزشی در مناطق شهری و روستایی شهرستان تایباد به همت خیران و اعتبارات دولتی در حال ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه ۶ کلاسه روستای فرمان آباد از توابع بخش مرکزی گفت: طرح‌های فعال آموزشی این بخش در قالب ۹۰ کلاس درس از مرحله تحویل زمین تا پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال اجرا است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مهرماه سال ۱۴۰۵ افتتاح و در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

حسین جمشیدی افزود: تعدادی از این فضا‌های آموزشی به صورت مشارکتی ۳۰ تا ۵۰ درصدی خیران و برخی هم از سوی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور استاندار خراسان رضوی ۲۰ فضای آموزشی با ۱۱۳ کلاس درس به فضا‌های آموزشی این شهرستان مرزی افزوده شد.

فرماندار تایباد گفت: تفاهم‌ نامه ساخت ۶ مدرسه از ابتدای امسال تاکنون به امضای خیران منطقه رسیده که برای احداث آنها افزون بر ۷۴۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی افزود: مدرسه ۶ کلاسه دخترانه فرزانه روستای فرمان آباد تایباد در مقطع متوسطه دوره اول به صورت مشارکتی با خیران ساخته و برای این طرح بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی کشور به‌ویژه در مناطق مرزی و محروم یکی از مهمترین برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم است که در این خطه مرزی دستاور‌های خوبی را به همراه داشته است.