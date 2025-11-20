پخش زنده
پدر آنکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور با هشدار درباره مصرف بالای نمک، چربی، سیگار و الکل، این مواد را از عوامل مهم ایجاد سرطان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر اردشیر قوامزاده با بیان اینکه نمک و چربی میتوانند بهعنوان سم خطرناک سلامت افراد را تهدید کنند، گفت: مردم باید در مصرف این مواد نهایت دقت را داشته باشند، زیرا از عوامل مهم و شناختهشده بروز سرطان محسوب میشوند.
دکتر قوامزاده در سخنرانی خود در بیستوچهارمین کنگره سراسری مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران، مصرف شیرینی، الکل و سیگار را نیز از عوامل خطر ابتلا به سرطان عنوان کرد و افزود: با تحرک بدنی مناسب، ورزش منظم و مصرف بیشتر سبزیجات میتوان از بسیاری از سرطانها پیشگیری کرد.
وی در ادامه با قدردانی از روحیه سختکوشی مردم یزد و مشارکت گسترده خیرین این استان در حوزه سلامت، گفت: زمان آن رسیده است که سلتراپی و ژنتراپی در یزد راهاندازی شود؛ زیرا سلتراپی روشی مؤثر در درمان انواع سرطانهاست، عارضهای برای بیمار ندارد و میتواند بخش عمدهای از هزینههای سنگین داروهای سرطانی را کاهش دهد.
پدر آنکولوژی و پیوند مغز استخوان کشور همچنین با اشاره به پیشرفتهای پزشکی در ایران افزود: سطح پزشکی در ایران از بسیاری کشورها بهتر است و رشته انکولوژی در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیر و کمنظیری را تجربه کرده است.
قوامزاده ادامه داد: هماکنون ۵۰۰ پزشک متخصص خون و آنکولوژی در کشور مشغول فعالیت هستند که این امر تحولی بزرگ در ارتقای خدمات درمانی بیماران سرطانی ایجاد کرده است.