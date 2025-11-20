کشتی گیران سراسر کشور امروز به میزبانی آبادان برای رقابت در این دور از رقابت ها به روی تشک رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته بسیج نوجوانان کشتی گیر از ۷ استان کشور به مدت ۲ روز در آبادان باهم رقابت کردند.

در این مسابقات بیش از ۲۰۰ کشتی گیر در رده نوجوانان حاضر هستند.

استان‌های اصفهان، لرستان، فارس، ایلام. کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد استان‌هایی هستند که کشتی گیران نوجوان خود را راهی این مسابقات کرده‌اند.

این رقابت‌ها به نام پهلوان اسماعیل عباسی و شهید والا مقام ابراهیم هادی مزین شده است.

مسابقات در روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ آبان ماه در سالن شادروان فتاحی آبادان برگزار است.