رئیس مرکز بهداشت دزفول در همایش ایمنی ترافیک گفت: بخش عمده قربانیان حوادث ترافیکی را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همایش ایمنی ترافیک و پیشگیری از حوادث ترافیکی با حضور مسئولان ادارات، کارشناسان حوزه سلامت، پلیس راهور، اورژانس، راهداری، شهرداری و جمعی از کارشناسان و بهورزان مراکز جامع سلامت در سالن غدیر دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار شد و موضوعاتی شامل بررسی علل بروز حوادث رانندگی، تحلیل راهکارهای مقابله با عوامل مؤثر در تصادفات، تبیین اقدامات صحیح هنگام مواجهه با حادثه و تشریح مراقبتهای پس از وقوع تصادف در آن مورد بحث و بررسی تخصصی قرار گرفت.
غلامرضا زادمهر با اشاره به آمار نگرانکننده سوانح ترافیکی در استان و کشور بر لزوم توجه جدیتر به رفتارهای پرخطر رانندگی و رعایت قوانین و ترویج فرهنگ ترافیکی، گفت: بخش عمده قربانیان حوادث ترافیکی را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند.
وی ضمن تأکید بر لزوم تقویت همکاری بینبخشی افزود: حوادث ترافیکی همچنان از مهمترین علل مرگ و ناتوانی در کشور محسوب میشوند و کاهش تلفات، نیازمند توسعه آموزشهای عمومی، افزایش حساسیت اجتماعی، اصلاح نقاط حادثهخیز و حمایت از قانونمداری رانندگان است.
کارشناسان پلیس راهور و اورژانس پیشبیمارستانی دزفول از دیگر سخنرانان این همایش، به تشریح عوامل مؤثر در بروز تصادفات، ارائه راهکارهای مهندسی و آموزشی برای کاهش سوانح، و توضیح شیوه صحیح اقدام در صحنه حادثه پرداختند.
این همایش با هدف ارتقای دانش کارشناسان و رانندگان دستگاههای اجرایی، افزایش هماهنگی بینبخشی و گسترش فرهنگ ایمنی جادهای برگزار شد. شرکتکنندگان نیز بر ضرورت اجرای برنامههای عملی، تقویت نظارت و استمرار آموزشهای عمومی برای کاهش حوادث ترافیکی تأکید کردند.