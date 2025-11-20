با هدف گرامیداست هفته بسیج بیش از ۱۵۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و یاد واره شهدا درنقاط مختلف آذربایجان غربی برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ایام هفته گرامیداشت بسیج بیش از ۱۵۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و یاد واره شهدا در سراسر استان برگزار خواهد شد .

سرهنگ رضوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت : در هفته بسیج و با شعار (بسیج، مردم، اقتدار ملی ) با ۳۰۰ خانواده شهید، جانباز و ایثارگر دیدار و تجلیل و کلید چند باب مسکن مددجویی تحویل داده خواهد شد.

همچنین در این ایام غبارروبی مزار شهدا، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری برنامه‌های فرهنگی ورزشی مختلف، برگزاری میز خدمت و روضه خانگی از جمله این برنامه هاست.