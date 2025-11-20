



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی داراب از پلمب ۳ واحد سفرخانه به علت تخلفات صنفی و ایجاد نارضایتی برای شهروندان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان داشت: در اجرای طرح کنترل و نظارت بر واحد‌های صنفی و اماکن عمومی و همچنین پیرو گزارشات نارضایتی متعدد واصله از شهروندان مبنی بر تجمع تعدادی زیادی جوان و نوجوان در این اماکن و انجام رفتار‌های خلاف شرع از سوی این افراد، مراتب در دستور کار پلیس امنیت این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به اماکن مذکور مراجعه که طی بررسی به عمل آمده مشخص گردید ۳ واحد صنفی تحت عنوان سفرخانه سنتی و بدون اخذ مجوز‌های لازم و رعایت نکات صنفی و بهداشتی، اقدام به عرضه قلیان نموده و با گردآوری تعداد زیادی جوان در آن محل رفتار‌های بدور از شئونات اسلامی همچون برپایی قمار می‌نمایند، که هر سه واحد مذکور با دستور قضایی پلمب و متصدیان آنها به دادسرا معرفی شدند.



