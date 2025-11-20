

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: همزمان با آغاز اردو‌های دانش آموزی راهیان نور ۴۰ دانش آموز دختر مدارس شهرستان فیروزه در قالب یک دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

جعفر گرمابی افزود؛ در این سفر زیارتی و معنوی دانش آموزان با حضور در مناطق عملیاتی استان خوزستان در هشت سال دفاع مقدس ضمن بهره مندی از برنامه‌های فرهنگی و معنوی از یادمان‌های شهدای منطقه عملیاتی کربلای ۵ در شلمچه، والفجر ۸ در اروند رود، یادمان شهدای طلائیه، فکه، هویزه، دهلاویه، عملیات رمضان و یادمان عملیات فتح المبین بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: دانش آموزان در این اردوی ۷ روزه از نزدیک با رشادت‌های شهدای دفاع مقدس آشنا می‌شوند.