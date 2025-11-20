پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان دانشگاههای کشور به میزبانی دانشگاه کردستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان دانشگاههای کشور، از امروز ۲۹ آبان آغاز و تا ۱ آذر به میزبانی دانشگاه کردستان ادامه دارد.
فرزاد پارسا، سرپرست مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه ضمن اعلام این خبر گفت: این دوره از رقابتها با مشارکت ۲۷ دانشگاه از نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است و در مجموع، ۸۰ ورزشکار در دو بخش پاورلیفتینگ و پرس سینه به رقابت میپردازند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را استعدادیابی در میان دانشجویان ورزشکار و معرفی نفرات برتر به عرصههای ملی و در ادامه حضور در مسابقات بینالمللی و جهانی عنوان کرد.