مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه دانشجویان دانشگاه‌های کشور، از امروز ۲۹ آبان آغاز و تا ۱ آذر به میزبانی دانشگاه کردستان ادامه دارد.

فرزاد پارسا، سرپرست مسابقات کشوری پاورلیفتینگ و پرس سینه ضمن اعلام این خبر گفت: این دوره از رقابت‌ها با مشارکت ۲۷ دانشگاه از نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است و در مجموع، ۸۰ ورزشکار در دو بخش پاورلیفتینگ و پرس سینه به رقابت می‌پردازند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را استعدادیابی در میان دانشجویان ورزشکار و معرفی نفرات برتر به عرصه‌های ملی و در ادامه حضور در مسابقات بین‌المللی و جهانی عنوان کرد.