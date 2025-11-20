



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی فاقد مجوز به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و قاچاق در سطح شهرستان، مأموران یگان امداد با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و کشف یک موتورسیکلت خارجی شدند و ان را برای بررسی بیشتر متوقف و به مقر انتظامی انتقال دادند.

وی افزود: در بررسی ماموران مشخص گردید موتورسیکلت فوق فاقد هرگونه مدارک قانونی می‌باشد.

فرمانده انتظامی "شیراز" با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه، ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از نگهداری هرگونه کالای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند. کد