پخش زنده
امروز: -
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجانغربی گفت: تحقق جهش اقتصادی در استان با همافزایی فناوری و سرمایهگذاری میسر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اشبان حسنی در نخستین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی استان که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد با اشاره به ظرفیتهای راهبردی این استان اظهار کرد: آذربایجانغربی مجموعهای از توانمندیهای کمنظیر خدادادی و انسانی است که میتواند موتور محرک جهش اقتصادی استان باشد.
وی افزود: این استان ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان (نخجوان) و اقلیم کردستان عراق دارد و در فاصلهای نزدیک با ارمنستان قرار گرفته است که هر یک از این ظرفیتها بهتنهایی میتوانند مبنای توسعه چند استان باشند.
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجانغربی با اشاره به فرصت سوزی در بهرهبرداری از این فرصتها گفت: استاندار آذربایجانغربی از آغاز فعالیت خود، راهبردهای مشخصی را برای جبران این فرصت سوزیها تعریف کردهاند. بر همین اساس، چند ستاد کلیدی شامل ستاد احیای دریاچه ارومیه، ستاد فرصتهای مرزی، ستاد فناوری و دانشبنیان و ستاد سرمایهگذاری در استان تشکیل شده؛ همچنین اخیراً ستاد محلمحور نیز به این مجموعه افزوده شده است.
حسنی به اهمیت ستاد سرمایهگذاری اشاره کرد و ادامه داد: شاهبیت این ستاد، همایش بینالمللی سرمایهگذاری آذربایجانغربی بود که با حضور نمایندگان ۱۸ کشور برگزار شد؛ با وجود همزمانی خاتمه همایش با آغاز جنگ دوازدهروزه و کمرنگشدن بازتاب رسانهای آن، استاندار بر استمرار پیگیری نتایج این همایش تأکید کرده و حتی در سومین روز پس از برگزاری، بازدید از یکی از پروژههای مهم شهرک صنعتی را در دستور کار قرار دادهاند.
وی تأکید کرد: توسعه استان نیازمند نگاه جامع و یکپارچه است و فناوری، بدون سرمایهگذاری و بدون استفاده از فرصتهای مرزی، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ حمایتها، سیاستگذاریها و تسهیلات استان باید تمام حوزههای فناوری اعم از سختافزاری و نرمافزاری را شامل شود.
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجانغربی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش شبانهروزی مدیریت و اعضای هیئت علمی، ۴۲ درصد بار آموزشی استان را بر عهده دارد و در همه رشتهها از مهندسی و پزشکی تا علوم انسانی فعال است.
حسنی نقش این دانشگاه را در راهاندازی اولین خانه خلاق و نوآوری استان مهم و اثرگذار توصیف کرد و از تلاشهای مجموعه مدیریت پژوهشی و فناورانه دانشگاه و خانه خلاق قدردانی کرد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در استان آذربایجانغربی ادامه داد: بخشی از عقبماندگی اقتصادی استان ناشی از عدم استفاده کافی از ظرفیت سرمایه انسانی خلاق و کارآفرین است. سهم آذربایجانغربی از تولید ناخالص داخلی (GDP) ۱.۸ درصد است که با توجه به جمعیت، وسعت و ظرفیتهای مرزی، با واقعیتهای استان همخوانی ندارد و باید حداقل دو برابر افزایش یابد.
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری آذربایجانغربی تقویت زنجیره نوآوری از ایده تا محصول و بازار، فراهمسازی زیرساختهای مرتبط با شرکتهای فناور، تسریع فرایندهای اداری و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، تسهیل ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری فناورانه، تعمیق همکاری میان دانشگاهها، پارک علم و فناوری و دستگاههای اجرایی را از اقدامهای اساسی برای رشد اقتصاد دانشبنیان استان ضروری دانست.
حسنی تأکید کرد: استاندار آذربایجانغربی بارها حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالان اکوسیستم فناورانه را جزو اولویتهای خود اعلام کردهاند و معاونت اقتصادی استانداری نیز آمادگی دارد در کنار دانشگاهها، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و فعالان بخش خصوصی، مسیر رشد واحدهای فناور را پشتیبانی کند.