تصادف پژو و پراید در جاده نورآباد ممسنی به رستم، یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

برخورد ۲ سواری در جاده نورآباد به رستم با یک کشته و پنج مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس گفت: در گزارشی مبنی بر برخورد خودرو‌های سواری پژو پارس و پراید در جاده نورآباد - رستم منطقه حقه سنگر، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

مسعود عابد افزود: در این حادثه، کارکنان اورژانس خدمات درمانی پیش بیمارستانی را برای پنج مصدوم حادثه انجام و سپس آنان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر نورآباد منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس بیان کرد: فوتی حادثه که نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.