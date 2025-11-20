پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان جنوبی در"بخش خضری" شهرستان قاینات از کشف ۲ دستگاه گنجیاب قاچاق و دستگیری ۶ نفر متهم غیربومی با همکاری رئیس دادگاه بخش نیمبلوک در این شهرستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ برزگر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز در سطح حوزه استحفاظی شهرستان قاینات، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کاریگان حفاظت با همکاری ماموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خراسان جنوبی افزود: ماموران مراقب اطلاعات ستاد فرماندهی یگان حفاظت استان با شگردهای خاص پلیسی و انجام تحقیقات میدانی مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر حفار غیرمجاز دستگیر شدند.
سرهنگ برزگر از کشف تجهیزات حفاری و همچنین ۲ دستگاه گنج یاب از متهمان خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.