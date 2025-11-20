مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین شهدای گمنام در استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار باقری نژاد در تشریح برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین شهدای گمنام در آذربایجان شرقی گفت:پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در روز دوشنبه سوم آذرماه ساعت ۹:۳۰ از میدان شهدا به سمت میدان ساعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه روز یکشنبه ۲ آذرماه بعداز نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه تبریز مراسم وداع با شهدا برگزار می‌شود گفت:پیکر مطهر این دو شهید گمنام در نیروگاه حرارتی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به خاک سپرده می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی از برگزاری ۱۲۰ برنامه پیش بینی شده در حاشیه تشییع شهدای گمنام خبر داد و گفت: مراسم شبی با شهدا در هیئت‌ها و محافل مذهبی برگزار می‌شود.

سردار باقری نژاد با بیان اینکه ۲۲۹ شهید گمنام در سطح استان داریم گفت: از ۷۵ یادمان شهدای گمنام بهره برداری شده است و ۱۰ یادمان هم در دست اقدام است همچنین در سایه تلاش‌ها از ۲۲۹ شهید گمنام استان دو شهید شناسایی و به محل ولادت خود منتقل شدند.