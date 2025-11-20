کینه و اختلافات خانوادگی، دو خانواده را در عقدا داغدار کرد

کینه و اختلافات خانوادگی، دو خانواده را در عقدا داغدار کرد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتبی فلاح یخدانی گفت: در پی وقوع دو فقره قتل در شهرستان عقدا، متهم ۴۲ ساله به اتهام ارتکاب این جرایم دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های پلیس آگاهی و پزشکی قانونی نشان می‌دهد این فرد در پی اختلافات خانوادگی طولانی‌مدت، با تهیه سلاح سرد ابتدا به منزل پدری خود مراجعه و مادر خود را به قتل رسانده و سپس با مراجعه به میدان عمومی شهر، پدر همسر خود را نیز به قتل می‌رساند.

رئیس حوزه قضایی عقدا بیان کرد: حسب بررسی‌های اولیه، انگیزه قتل حس کینه و انتقام ناشی از اختلافات خانوادگی برآورد شده است.

فلاح با بیان اینکه متهم صراحتاً اتهامات اقرار کرده اظهار داشت: با قرار بازداشت موقت، متهم به زندان اردکان اعزام و برای انجام بررسی‌های تخصصی بیشتر از جمله معاینه توسط روانپزشک و آزمایش‌های لازم، به پزشکی قانونی استان یزد معرفی شد.

وی افزود: این اطلاع رسانی به منظور آگاهی‌بخشی به افکار عمومی در مورد جزئیات پرونده صورت گرفته و اطلاعات تکمیلی نیز صرفاً توسط مقامات ذی صلاح به عرض مردم شریف استان خواهد رسید.