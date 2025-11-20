به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: از شنبه اول آذر ماه وضعیت هوا در شهر‌های پرجمعیت و صنعتی استان تحت تأثیر افزایش غلظت آلاینده‌های جوی قرار خواهد گرفت.

یاسر اشتاد افزود: این شرایط می‌تواند شاخص آلودگی هوا را تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش دهد و موجب کاهش دید و کیفیت هوا شود.

اشتاد اظهارکرد: این سامانه پایدارجوی و سکون هوا بر اثر انباشت آلاینده‌ها ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود تا دوشنبه ادامه داشته باشد.

کارشناس هواشناسی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: شهروندان باید در استفاده از سوخت‌های فسیلی صرفه‌جویی کرده و از تردد غیرضروری و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی پرهیز کنند.